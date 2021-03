WEEZE. Für das Jahr 2021 gab es große Hoffnung, dass ein bisschen Normalität einkehrt – doch das Coronavirus ist noch nicht bekämpft und so muss auch weiter mit Einschränkungen gelebt werden und auch die Veranstaltungen im ersten Quartal des neuen Jahres müssen abgesagt werden: So wird auch die für Ende März geplante Aktion „Sauberes Weeze und Wemb“ coronabedingt nicht stattfinden.

Doch es gibt auch erfreulichere Nachrichten: Denn es gibt viele Dinge, die - trotz Corona - nicht abgesagt werden können: Das wunderschöne Frühlingserwachen, das Erstrahlen der Natur in ihrer bunten Vielfalt oder das Vogelgezwitscher, das schon am Morgen die Sonne ankündigt.

Der Frühling lädt uns üblicherweise zu Spaziergängen und Fahrradtouren an der frischen Luft ein - natürlich noch ohne Einkehrmöglichkeiten in Cafés und Biergärten - und vor allem unter Einhaltung aller Coronaregeln.

Damit die Kommune passend zu den ersten Sonnenstrahlen in sauberem Glanz erstrahlt, hätte die Gemeindeverwaltung gerne in einer gemeinsamen Aktion mit den Bürgern die Weezer und Wember Natur von herumliegenden Müll befreit und danach zu einem leckeren Süppchen auf dem Bauhof der Gemeinde Weeze eingeladen. Doch auch in diesem Jahr macht Corona einen Strich durch die Rechnung.

Damit Weeze und Wemb dennoch aufgeräumt werden, setzt die Gemeindeverwaltung in diesem Jahr auf das freiwillige Engagement der Bürger. „Wir müssen das Bewusstsein für die Natur und die Umwelt schaffen, bürgerliches Engagement fördern und Verantwortung übernehmen.“, so Bürgermeister Koenen. „Wir würden uns freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger beim nächsten Spaziergang die Natur von dem ein oder anderen Teil Müll befreien würden und dies in den eigenen Abfallbehältern entsorgen würden. An oberster Stelle steht natürlich die eigene Gesundheit und die Einhaltung aller Corona-Regeln. Wir alle hoffen, dass bei der Aktion im nächsten Jahr nicht mehr so viel Müll vorgefunden wird und die Aktion wieder gemeinsam mit Hilfe aller Freiwilligen stattfinden kann.“

Große Mengen an gesammeltem Müll oder große Müllgegenstände können Bürger an steueramt@weeze.de oder tourinfo@weeze.de melden oder unter Tel. 02837/910 125 und 910 118.