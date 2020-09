WEEZE. Der TSV Weeze leistet hervorragende Arbeit im sportlichen Bereich, in der Betreuung hunderter Jugendlicher und das alles ehrenamtlich. Seit 2008 bewirtschaftet der TSV Weeze die Sportanlagen an der B 9 selber. Hierzu zahlt die Gemeinde einen Aufwandsersatz, der in den letzten Jahren trotz steigender Kosten nie erhöht wurde.

Durch den Förderverein des TSV konnten viele Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. So wurden die Kosten für die Gemeinde stark begrenzt. Von der guten Arbeit überzeugten sich Gudio Gleißner, Bürgermeisterkandidat der CDU Weeze und Ulrich Francken, der für den Klever Kreistag kandidiert.

Beim Besuch des TSV auf der Vereinsanlage überzeugten sich die Vertreter der CDU vom guten Zustand der Anlage, die dennoch weiterentwickelt werden soll.

Für den Vorstand des TSV um Willi Halmanns ist es besonders wichtig, dass sich unter anderem Neubürger in den Vereinen engagieren. Der TSV sucht immer neben aktiven Sportlern in vielen Abteilungen auch Ehrenämtler, welche ein Training leiten oder betreuen. Wer Interesse hat kann sich montags ab 17Uhr unter Telefon: 02837/2807 melden.

Zu den wichtigen und verbesserungswürdigen Bereichen zählt der Eingangsbereich ins Stadion, der von vielen Fußgängern und Radfahrern benutzt wird aus Richtung Fährpark. Er ist weder barrierefrei noch sonderlich attraktiv. Das will Guido Gleißner ändern. Der Bürgermeisterkandidat der CDU möchte im Rahmen der Haushaltsklausur und für das nächste Jahr diesen Punkt auf die Agenda setzen. Damit die Diele einlädt, das Haus zu betreten.