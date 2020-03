Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Katholische Landjugendbewegung Weeze noch vor der Coronakrise im Pfarrheim in Weeze. Die Mitglieder kamen zusammen, um einen neuen Vorstand zu wählen und das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen.

WEEZE. Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Kristina Halmanns gewährten die Schriftführerin Judith van Husen und Stellvertreter Michael Thissen durch den Jahresbericht, sowie die Kassiererin Ina Franken stellvertretende Mariekje Coopmans durch den Kassenbericht, einen Rückblick auf das Landjugendjahr 2019.

Mit besonderem Erfolg konnten sie dabei nicht nur auf die jährlichen Spiele ohne Grenzen im Fährpark zurückblicken, sondern auch auf das fünfte offizielle Flunkyballturnier in der Arena auf Vorselaer. Die Landjugend freut sich bereits jetzt über die Anmeldung zahlreicher Mannschaften für beide Veranstaltungen, sowie über viele Besucher. Das Flunkyballturnier soll dieses Jahr am 15. August und die Spiele ohne Grenzen am 6. September stattfinden.

Anschließend an den Jahresrückblick eröffnete Bernd Lion die Neuwahlen mit der Verabschiedung eines langjährigen Vorstandsmitglieds, sowie mit der Entlastung des Vorstandes. Nachdem Kristina Halmanns ihr Amt als 1. Vorsitzende niedergelegt hat, wurde Jonas Gorthmanns zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt.

Unterstützt wird er durch den neu gewählten 2. Vorsitzenden Marvin Bause. Judith van Husen und Michael Thissen bilden weiterhin das Team der Schriftführer. Für die Kasse der Landjungend sind weiterhin Ina Franken und Mariekje Coopmans verantwortlich. Neu in den Vorstand gewählt wurde Yannick Gorthmanns, der die Beisitzer Tabea Schnell, Fabian Boetselaars und Johannes Engbroks unterstützen wird. Die Kasse wird in diesem Jahr von Joshua Engbroks und Johannes Dicks geprüft.

Nachdem die Neuwahlen abgeschlossen waren, gab der neue Vorstand noch einen kurzen Überblick über das kommende Landjugendjahr.

Das Osterfeuer am 13. April auf Schloss Wissen musste, aufgrund der aktuellen Situation, bereits abgesagt werden.