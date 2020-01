WEEZE. Bei der ersten Werbering-Verlosung in 2020 sind neulich rund 120 Preise mit einem Gesamtwert von rund 7.500 Euro, die wie in den vergangenen Jahren durch die Werbering-Mitglieder bereitgestellt wurden, an glückliche Gewinner und Gewinnerinnen aus Weeze und der lokalen Umgebung durch die neueste Ziehung gebracht worden.

Der Vorstand des Weezer Werberinges, vertreten durch Johannes Bauer, Gerhard Pöppel, Andrea Roßmüller, Marie-Christin Bauer und Khalid Rashid, die tatkräftige Unterstützung von Rita und Astrid Pöppel sowie der Live-Band „Together“ (Astrid Broekmann und Dominique Mulder) erhielten, sorgte für eine unterhaltsame Jahresverlosung in der Alten Schmiede.

Brezel und Sekt

Mit musikalischer Untermalung und mit Brezel und Sekt haben die rund 50 Besucher in der Alten Schmiede eine gemütliche und für manche Besucher glückliche Veranstaltung erlebt. Denn auch die anwesenden Besucher hatten bei der Saalverlosung, bei der mehrmals Losnummern gezogen wurden, die zusätzliche Chance, kleine Preise zu gewinnen.

Die Hauptpreise gingen in diesem Jahr an zwei Damen aus Weeze, Renata Hoppe und Gerda Ramakers. Die glücklichen Gewinnerinnen durften sich über je einen Werbering-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro freuen und bestätigten, „Einkaufen in Weeze lohnt sich“.

Die nächste Gewinnziehung des Weezer Werberinges erfolgt auf der Weezer Straßenparty am 12. Juli.