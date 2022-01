Bei den mobilen Impfangeboten des Kreises Wesel sind sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen weiterhin ohne Termin möglich. Am Donnerstag, 20. Januar, gibt es im Kreis Wesel mehrere Möglichkeiten, sich impfen zu lassen.

Mobile Impfung in Rheinberg-Borth

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel steht von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz, Borther Straße in Rheinberg-Borth. In diesem Rahmen können auch Kinder ab 12 Jahren gemäß STIKO-Empfehlung geimpft werden. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff

Impfstelle in Dinslaken

Am Standort in Dinslaken, Neutorgalerie 1. OG, Neutor Platz 14 in Dinslaken werden von 12 bis 20 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Kamp-Lintfort

Am Standort an der Kolkschenstraße 16 / Ecke Moerser Straße in Kamp-Lintfort, werden von 9 bis 14 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Moers

Am Standort an der Mühlenstraße 9-11 in Moers werden von 9 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Wesel

Am Standort an der Niederrheinhalle Wesel, An de Tent 1 in Wesel, werden von 12.30 bis 20 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Für eine Booster-Impfung muss unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ ein Termin vereinbart werden. Derzeit sind viele Termine verfügbar.