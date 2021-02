Am 24. Februar gegen 15:05 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Motorrad die Bislicher Straße aus Flüren kommend in Richtung Bislich. Eine 83-jährige Frau aus Wesel überquerte auf ihrem Fahrrad die Bislicher Straße vom Auesee kommend in Richtung Bauernstraße. Dabei kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und der Radfahrerin.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: Die 83-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der 54-Jährige wurde nicht verletzt, das Motorrad wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bislicher Straße im Bereich der Unfallstelle bis ca. 16:30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.