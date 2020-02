Von Donnerstag (20. Februar) bis Samstag (22. Februar) ist auf der B8/Dinslakener Straße, in Höhe der Dreiecksinsel Oberndorferstraße/Dinslakener Landstraße, mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

In einer Pressemitteilung heißt es: Dann wird durch die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein eine Leitung über die B8/Dinslakener Straße verlegt. Gebaut wird am Donnerstag von 10 Uhr bis 15 Uhr, am Freitag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr und am Samstag starten die Arbeiten ab 7 Uhr und enden um 20 Uhr.

Während der Arbeitszeiten wird der Verkehr nach Wesel über die Dinslakener Landstraße in Richtung B58 Roonstraße/Schillstraße umgeleitet. Außerhalb der genannten Bauzeiten läuft der Verkehr uneingeschränkt.