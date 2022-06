Der Fall von gestern klingt fast so, als stamme er aus einem bekannten Kinderroman. Zwei Freunde im Alter von elf und 12 Jahren sind mit ihren Fahrrädern am Sonntagnachmittag an der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs, als ihnen zwei Männer komisch vorkommen.

Die Unbekannten laufen zu Fuß aus Richtung Feldstraße zur Rudolf-Diesel-Straße geradewegs auf eine dortige Baustelle zu. Einer der Männer trägt eine schwarze Sporttasche. Gegen 14.50 Uhr beobachten die kleinen Detektive, wie an der Baustelle Metall und Kabel bewegt werden und rufen die Polizei.

Baustaub und Schuttreste an Händen und Kleidern

Als die Polizisten die Baustelle betreten, kommen ihnen die Tatverdächtigen entgegen. Beide haben weißen Baustaub und Schuttreste an den Händen und an ihren Kleidern. Die Beamten können daraufhin zwei Männer aus Wesel im Alter von 54 und 25 Jahren vorläufig festnehmen.

Kupferkabel in der Sporttasche

Während der Jüngere der beiden angibt, man habe auf dem Gelände einen entlaufenen Hund gesucht, gibt der Ältere den Diebstahl zu. Die Kupferkabel fanden die Polizisten dann in der Sporttasche.

Ohne die beiden aufmerksamen jungen Zeugen, die die Polizei Wesel so toll unterstützt haben, wären die Täter wahrscheinlich unerkannt entkommen.