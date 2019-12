Am Mittwoch, 18. Dezember, gegen 22.15 Uhr lief ein Ehepaar (57 und 58 Jahre alt) von einer Kleingartenanlage aus über die Straße Am Tannenhäuschen in Richtung einer Bäckerei, als unvermittelt ein Unbekannter hinter einem der Brückenpfeiler hervortrat und ihnen Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bäckerei. Ein Rettungswagen brachte die Eheleute in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Beschreibung der Person: Etwa 20 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und trug eine helle Wollmütze.



Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0.