Unbekannte brachen am Dienstag, 15. September, in der Zeit von 5.30 bis 11 Uhr in ein Café an der Sandstraße in Wesel ein.

Im Gebäude öffneten sie gewaltsam einenSpielautomaten und stahlen Bargeld. Ein weiterer Automat wurde beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Telefon 0281 / 1070, entgegen.