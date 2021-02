Am Dienstag, 23. Februar, gegen 15 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge aus Wesel auf der Friedenstraße, in Höhe des Treppenabgangs zur Bahnhofsunterführung am Weseler Bahnhof, durch eine Gruppe von fünf bis sechsunbekannten Jugendlichen bedrängt.

Die Polizei berichtet dazu: Unter Androhung eines Messers verlangte die Gruppe die Herausgabe seiner In-Ear-Kopfhörer, ohne das Messer jedoch einzusetzen oder zu zeigen. Nachdem der 13-Jährige die Kopfhörer bereits an die Tätergruppe ausgehändigt hatte, kam ihm eine andere Gruppe Jugendlicher zu Hilfe. Daraufhin flüchtete die Tätergruppierung durch die Bahnhofsunterführung

in Richtung Innenstadt.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 13 bis 14 Jahre alt, zirka 1,40 Meter groß, schwarze Oberbekleidung, Mundbereich mit einem Schlauchschal bedeckt, führte eine Louis Vuitton Umhängetasche mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel unter der Rufnummer 0281/107-1622 entgegen.