POL-WES: Wesel/Duisburg - Gemeinsame Presseerklärung der ...

ANTWORTENALLEN ANTWORTENWEITERLEITEN

Als gelesen markieren

Dieses filmreife Geschehen in Wesel hat ein juristisches Nachspiel: Am späten Dienstagabend (12. Januar, 22:50 Uhr) hat sich derFahrer eines Mercedes-SUV auf der Straße An der Stadtgärtnerei laut Polizeibericht einer

Verkehrskontrolle entzogen.

Die zständige Staatsanwaltschaft teilt mit: Der 28-Jährige soll die Anhaltezeichen einerPolizeistreife ignoriert haben und in Richtung Obrighoven davongefahren sein.

Die Beamten schilderten, dass er die Hagerstownstraße bei Rot überquerte, in ein

Wohngebiet abbog und auf der Dorstener Straße geradewegs auf eine Radfahrerin

(42) zufuhr.

Die Radfahrerin konnte sich gerade rechtzeitig durch einen Sprung zur Seite voreiner Kollision retten. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Der 28-Jährige

soll über den Vorderreifen des Fahrrades gefahren und dann weiter in Richtung

Rudolf-Diesel-Straße geflüchtet sein. Dort stellte ihn die Polizei.

Im Auto fanden die Beamten bei der Durchsuchung ein Messer und Sprengstoffe. Der28-Jährige soll außerdem mit gefälschten Kennzeichen unterwegs gewesen sein und

stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol. Die Polizisten

nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und ließen ihm eine Blutprobe

entnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige beim AmtsgerichtDinslaken am Mittwochnachmittag (13. Januar) der Haftrichterin vorgeführt, die

unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes Untersuchungshaft

anordnete.