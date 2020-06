Die neue Rettungswache in Hamminkeln wurde kürzlich offiziell von Landrat Dr. Ansgar Müller, gemeinsam mit Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski und Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp in Betrieb genommen.

Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Wesel gesetzlich verpflichtet, die rettungsdienstliche Versorgung im Kreisgebiet zu gewährleisten. In der Vergangenheit wurde die Versorgung der Hamminkelner Bevölkerung in Teilen auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Rettungswache Bocholt, zum anderen von Wesel aus durch die Rettungswache der Stadt Wesel sichergestellt.

Rettungsdienst-Bedarfsplan

Die Inbetriebnahme der Wache in Hamminkeln ist ein Baustein des im Dezember 2019 beschlossenen Rettungsdienst-Bedarfsplanes. Er sieht vor, dass die Feuerwehr Wesel künftig die neu errichtete Rettungswache Hamminkeln betreibt, während Schermbeck nunmehr durch die Johanniter Unfallhilfe (JUH) betrieben wird.

Jede der drei Feuerwehren der großen kreisangehörigen Städte wird künftig für eine weitere Wache außerhalb ihres Stadtgebietes verantwortlich sein (Wesel – Hamminkeln, Moers – Neukirchen-Vluyn, Dinslaken – Voerde).

Der Landrat führte aus: „Die von der Stadt Hamminkeln gebaute und nun an den Kreis Wesel vermietete Rettungswache stellt die rettungsdienstliche Versorgung auf dem Gebiet der Stadt Hamminkeln sicher.“

Betrieben wird die neue kreiseigene Rettungswache Hamminkeln von Mitarbeitern der Rettungswache der Stadt Wesel. „Also von diejenigen, die bisher schon die Versorgung sichergestellt haben. Ich danke an dieser Stelle der Stadt Wesel für die bisher geleistete und auch zukünftige gute Arbeit,“ so Dr. Müller weiter. Darüber hinaus dankte der Landrat der Feuerwehr Hamminkeln. Diese hatte in der Vergangenheit Räumlichkeiten für einen Rettungswagen zur Verfügung gestellt, der von der Rettungswache Wesel nach Hamminkeln verlagert worden war.

Menschen in Not

Wenn sich der Hamminkelner Rettungswagen im Einsatz befindet und im Einzelfall weiterer Bedarf besteht, greift nach wie vor die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Rettungswache Bocholt und je nach Einsatzort unterstützen die angrenzenden Rettungswachen, insbesondere die Rettungswache Wesel.

Dr. Ansgar Müller abschließend: „Natürlich hoffe ich, dass die Rettungswache möglichst wenig frequentiert wird. Ich bin aber überzeugt, dass sie ein Garant für die bestmögliche rettungsdienstliche Versorgung in Hamminkeln und Umgebung sein wird, wenn Menschen in Not geraten und schnellstmögliche Hilfe benötigen. Ich wünsche dem Rettungsdienstpersonal, das hier seinen Dienst versieht, alles Gute und immer eine glückliche Hand.“