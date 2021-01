Am Freitag in den späten Nachmittagsstunden legten Unbekannte in Lackhausen einen zirka 30 mal 40 Zentimeter großen Stein auf die Straße "Am Schwan".



Die Polizei berichtet zur Sache: Eine 33-jährige Autofahrerin aus Wesel bemerkte das Hindernis zu spät und fuhrmit ihrem Hyundai gegen den Stein. Die Autofahrerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

In mindestens drei Fällen schlugen Unbekannte in der Nacht vonFreitag auf Samstag in Lackhausen und in der Feldmark zu: Sie schlugen die Scheiben an hochwertigen Fahrzeugen ein und stahlen daraus Lenkräder und Airbags.

Betroffen waren ein Mercedes GL und ein BMW an der Straße Färberskamp sowie einBMW an der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.