Ungewöhnliche Einsätze der Polizei Wesel im vergangenen Jahr

Wesel. Die Zeit "zwischen den Jahren" nutzt die Polizei im Kreis Wesel um zurückzublicken, und zwar auf ungewöhnliche Einsätze dieses Jahres. Hier sind einige Bespiele, was die Kolleginnen und Kollegen im Wachdienst so erleben:

Eine 79-jährige Frau wollte in Wesel den Parkstreifen vor ihrem Haus vom Laub der Bäume befreien. Soweit so gut. Die Blätter hatte sie mit einer Schneeschaufel "weggefegt". Soweit so ungewöhnlich. Aus Ärger über einen Autofahrer, der auf dem Parkstreifen seinen Wagen abgestellt hatte, soll die Frau mehrmals mit der Schneeschaufel gegen die Beifahrertür geschlagen haben.

Von der Polizei gab es für die Frau ein Blatt(papier) mit einer Anzeige.

Auch für einen Ladendieb lief es schlecht. Ein 36-jähriger Mann ging mit einer Flasche Rum, ohne zu bezahlen, durch den Kassenbereich eines Sonderpostenmarktes in Wesel. Die Sicherheitsanlage "piepte". Die Mitarbeiter des Geschäftes hielten den Mann auf. Neben der Flasche Rum in der Hand hatte er noch fünf weitere in seiner Jacke versteckt. Gesamtwert knapp 60.00 Euro. Es sei heute "beschissen gelaufen", sagte er den Polizeibeamten vor Ort. Was wollte der Mann mit sechs Flaschen Rum? Der Polizei hat er es nicht gesagt. Aber der Mann feierte am Tag des Diebsstahls seinen 36. Geburtstag.