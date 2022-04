YouTube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Kaum sind die Sturmschäden der letzten Unwetter beseitigt, kommt schon das nächste Unwetter heran.

Am Donnerstag den 7. April wurde durch eine starke Sturmböe ein Baum an der Reeser Landstraße, auf Hohe der Firma Westnetz in zwei Teile geteilt und versperrte beide Fahrstreifen der B 8 in Richtung Stadtauswärts.

Schnell bildete sich ein Stau der bis zur Rheinbrücke reichte.

Auf Grund einer vorbildlichen Rettungsgasse konnte die Feuerwehr schnell zur Umsturz Stelle vordringen.

Und in Windeseile wurde das Hindernis von der Feuerwehr beseitigt.

Keine zehn Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr rollte der Verkehr schon wieder.

Der Stau löste sich dann zügig wieder auf, nicht zuletzt weil das Reißverschlussverfahren ausnahmsweise mal klappte.

Ein dickes Lob an Feuerwehr und Autofahrer.