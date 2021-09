Am Donnerstag gegen 19.55 Uhr befuhr ein 34-jähriger Weseler mit einem Mofa die Grünstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Einige Augenblicke später kam es zu einem Unfall.

Dazu berichtet die Polizei: Am Kreisverkehr Grünstraße / Nordstraße beabsichtigte er, den Kreisverkehr geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah ihn ein unbekannter Autofahrer, der in den Kreisverkehr aus Richtung Reeser Landstraße kommend einfahren wollte. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß, der Mofafahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer hielt zunächst an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallörtlichkeit.

Beschreibung des Autofahrers:

Zirka 60 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, trug einen dünnen Schnäuzer, schwarze Haare und ein Hemd mit rosafarbenen Streifen. Er war mit einem schwarzen, hochwertigen Geländewagen unterwegs.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.