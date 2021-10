Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht vom Montag aufzuklären. Eine Frau saß laut Polizeibericht in einem weißen VW Polo und hatte das Auto gegen 15.35 Uhr unmittelbar an der Bahnhofstraße geparkt.

In der Pressemitteilung heißt es: Plötzlich hörte sie einen Knall und ein schwarzer Wagen fuhr an ihr vorbei. Der flüchtige Fahrer hatte wahrscheinlich hinter dem Polo gewartet, um den in der engen Straße den Gegenverkehr durchzulassen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV mit WES-Kennzeichen handeln. Das Fahrzeug hatte eine eckigere Form, es war aber kein Geländewagen. Der Fahrer war dunkelhaarig.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.