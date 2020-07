Mal eben Tanken gehen und anschließend die Flucht ergreifen, ohne zu bezahlen? Viel Geld gespart, aber ein Strafverfahren kassiert:

Einer Zivilstreife fiel gestern Mittag an einer Tankstelle an der Reeser Landstraße ein roter Minicooper auf. Die Polizistinnen und der Polizist hatten nämlich im Vorbeifahren gesehen, dass die Kennzeichenschilder vorne und hinten nicht übereinstimmten.Vorne am Fahrzeug war das Kennzeichen E-G 17 angebracht, hinten jedoch WES-GV 17.

Im Einsatzbericht heißt es weiter: Daraufhin observierten die Beamten das Fahrzeug und beobachteten, wie der unbekannte Fahrer die Tankstelle nach dem Tanken ohne zu bezahlen verließ und mitsamt seiner Beifahrerin in Richtung Herzogenring fuhr.

Die Kriminaloberkommissare sprachen die Beiden dann auf der Doelenstraße an, nachdem das Duo den Minicooper dort abgestellt hatte. Hierbei stellten sie fest, dass am vorderen Kennzeichen die Buchstaben W,S und V so abgeklebt waren, dass aus dem Originalkennzeichen WES-GV 17 eben E-G 17 wurde.

Das Fahrzeug war auf die Beifahrerin zugelassen, eine 26-jährige Frau aus Wesel.

Ihr Begleiter, ein 27-Jahre alter Mann aus Wesel, war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben. Diesen nahmen die Kriminaloberkommissarin und ihr Kollege dann auch gleich mit.

Der Weseler muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. Aber auch seine Beifahrerin ging nicht leer aus: Da sie die Halterin des Mini Coopers ist, hätte sie ihren Begleiter niemals fahren lassen dürfen. Resultat: Ebenfalls Anzeige.