... das Werk von Ilya Kabakof erinnert an einen Sendemast

und erzeugt einen Bruch inmitten einer idyllischen Landschaft.

Haben wir uns in dieser hoch technisierten Welt an diese Anblicke gewöhnt?

Bei näherer Betrachtung erkennt man aus dünnem Draht gebogene Buchstaben:

Mein Lieber! Du liegst im Gras, den Kopf im Nacken, um dich herum

keine Menschenseele, du hörst nur den Wind und schaust hinauf in

den offenen Himmel in das Blau dort oben, wo die Wolken ziehen -,

das ist vielleicht das Schönste, was du im Leben getan und gesehen hast."



Jederzeit und überall sind wir erreichbar, doch diese Botschaft

gibt es nur hier.

Man muss genau hinschauen, den Blick schärfen, sonst beginnen

die Buchstaben vor den Augen zu flimmern

und verschwinden---- im Blau des Himmels.

Diese funktionslose Antenne ist spielerisch-ironischer Protest

gegen die stetig wachsende Informationsflut.

Handy öfter in den Flugmodus, bewusster auf andere Dinge einlassen.

Für ganz andere Momente "empfangsbereit" sein.

Techn.Daten: Betonsockel, Stahlmast, 22 Metall Antennen, 3 mm dünne Metallbuchstaben,

Höhe 15 m, Schriftfeld 14,45x113 m

Danke Ilya, Botschaft angekommen. :-)