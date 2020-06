In dieser

Fotodokumentation

möchte ich die Entwicklung der Lippewiesen zeigen.

Meiner Meinung nach wurde eine Menge Unsinn erzählt im Vorfeld in der letzten 10 Jahren.

Der ganze Umbau der Lippe wurde uns als Renaturierung verkauft meine Meinung nach das betonen ich

meiner Meinung nach wurde die Lippe verlegt und zwar um ca 500 m Richtung Süden.

Ganz egal warum auch immer die Politik dass in dieser Art gemacht hat.

Ich möchte einfach fotografisch zeigen wie sich die Lippe an der Mündung im Laufe der letzten ca 10 Jahren verändert hat.

Heute auf einen Sonntag

Habe ich das Auto vorne an der B8 geparkt und bin zu Fuß durch die Wiese und über die im Bau befindlichen Straßen anders Lippeufer man muss sagen gewandert das ist eine ganze Ecke zu Fuß bei weltbesten Wetter sind eine Reihe schöner Fotos entstanden.

Die heute am 21.06 2012 erstellten Fotos

Zeigen das östliche Ufer der Lippe und den Beginn des Baus der Straße zur B8 ob dort eine Brücke entstehen soll entzieht sich im Moment noch meiner Kenntnis.

Wenn ich mir allerdings die heutigen Fotos anschaue habe ich den Eindruck dass man die Lippe an dieser Stelle zu schüttet man hat wohl offensichtlich vor die Lippe an der anderen Seite der neuen Rheinbrücke Münden zu lassen wie gesagt das ist nur eine Vermutung.

Indem ich möchte es mal Delta nennen wo man den Sand in die Lippe schiebt habe ich das andere Ende an der neuen Rheinbrücke fotografiert.

Dort stehen zwei rot-weiße viele im Wasser über die ich die neue Rheinbrücke gut anpeilen konnte.

Daraus entstanden ist dann die Bild ID von der Lippe Brücke diese beiden Pfeiler noch mal zu fotografieren in der Vergrößerung der Bilder kann man das dann auch gut sehen.

Die ganze Fotostrecke die heute entstanden ist zeigt noch ein teil der Landschaft die man als renaturalisierung aufgebaut hat davon wird aber sicherlich auch wieder ein Teil verloren gehen durch die Baumaßnahmen.

Leider hat man uns Kanufahren am lippeschlösschen diesen Wasserfall in den Weg gebaut tja auch dafür kursieren einige Begründungen die ich allerdings als Kanufahrer noch nicht so ganz zurückverfolgen kann.

Mir ist es so nicht mehr möglich von Hünxe zu unserem Kanu-Club nach Wesel zu fahren oder umgedreht die Lippe hoch recht schwierig mit einem Seekajak.

Das werdet ihr bei guter aufmerksamer Betrachtung auch in dem ein oder anderen meiner Fotos wiederfinden.

So mit dem text an dieser Stelle erstmal Pause da ich den Artikel vor habe noch über den nächsten 2-3 Wochen weiter zu bearbeiten.

Viel Spaß bei der Betrachtung meiner Bilder oder Jörg R.

Im Juni Mittsommernacht 2020. 🙋‍♂️

Ps.:

Bitte denk daran dass die Bilder urheberrechtlich geschützt sind keine Weitergabe keine Veröffentlichung außerhalb des Lokalanzeiger ohne mich persönlich gefragt zu haben

DANKE.