Der Niederrheinische Kunstverein e.V. knüpft an alte und junge Traditionen niederrheinischer Kunst an. Seit nunmehr 40 Jahren stellt sich der Niederrheinische Kunstverein e.V. die Aufgabe Kunst vergangener Zeiten in der Region zu pflegen und der zeitgenössischen den Weg zu bereiten.

2020 wurde uns für diese Idee und die kontinuierliche ehrenamtliche Tätigkeit der Ehrenamtspreis der Hansestadt Wesel verliehen. Pandemiebedingt wurde er uns nun in einer feierlichen Zeremonie übergeben. Vorgeschlagen hat uns Norbert Meesters, Vorsitzender des Kulturausschusses. Foto: photocredit@Norbert Meesters, Wesel. Die Auszeichnung wurde uns pandemie-bedingt jetzt im August 2021 übergeben. Wir bedanken uns für die langjährige gute Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere Kooperation.

Nähere Informationen

www.niederrheinischer-kunstverein.de

kontakt@niederrheinischer-kunstverein.de