Am vergangenen Mittwoch wurden am Berufskolleg Wesel im Rahmen einer schulischen Verabschiedung die Berufsschulabschlusszeugnisse der Medizinischen Fachangestellten und das Prüfungszeugnis der Ärztekammer Nordrhein feierlich überreicht.

Nahezu alle der 40 jetzt ausgebildeten Medizinischen Fachangestellten (MFA) erschienen mit jeweils zwei Angehörigen zu der Verabschiedungsfeier. Auch einige unterrichtende Lehrkräfte aus dem Bildungsgang MFA, der derzeitige kommissarische Schulleiter Markus Höhmann, Anke Capelle, Leiterin der Abteilung „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie Frau Hein und Frau Ohnesorge von der Ärztekammer Nordrhein, Servicezentrum Niederrhein-Kreisstelle Wesel, waren anwesend.



Ausbildung unter erschwerten Bedingungen

Bildungsgangleiter Michael Kubale begrüßte zu Beginn alle Anwesenden und gratulierte den MFA zum Bestehen ihrer Berufsabschlussprüfung. Er lobte ihren Einsatz während ihrer Ausbildung unter deutlich erschwerten Pandemiebedingungen - z. B. während des Distanzunterrichts: "Für euch war es sicherlich nicht leicht, in einer ungewohnten Lernatmosphäre den erteilten Unterricht zu verfolgen. Unser großer Dank an euch für das gemeinsame Überstehen dieser anstrengenden Zeit!" Michael Kubale dankte aber auch dem Kollegium für ihren Einsatz: "Alle Lehrkräfte haben alles getan, um euch einen stabilen und verlässlichen Unterricht zu erteilen. Und das hatte auch ohne große Eingewöhnungsphase funktioniert." Abschließend rief er die Absolventinnen auf, mit dem Lernen nicht aufzuhören, sondern ihre Fachkenntnisse durch Weiterbildungen permanent zu erweitern. Dies sei gerade in ihrem Beruf unverzichtbar, um beruflich erfolgreich zu bleiben.

Anschließend sprach Herr Höhmann eine kurze Laudatio zum Bestehen der Abschlussprüfung und zum erfolgreichen Abschluss der Berufsschule. Auch er betonte in seiner Rede, dass die Absolventinnen angesichts der großen Herausforderungen, die sie aufgrund der erschwerten Ausbildungsbedingungen im Zuge der Coronakrise bewältigen mussten, umso stolzer darauf sein dürfen.



Herausragende Leistungen

Im Anschluss daran wurden die Absolventinnen nacheinander feierlich nach vorne gerufen, um ihnen die Berufsschulabschlusszeugnisse und das Prüfungszeugnis der Ärztekammer Nordrhein zusammen mit einer Rose und viel Applaus persönlich zu überreichen. Die drei besten Berufsschulabsolventinnen mit der herausragenden Durchschnittsnote „gut plus“ erhielten eine besondere Ehrung: Ihnen wurde vom Bildungsgang „Medizinischen Fachangestellten“ eine hochqualitative Pralinenschachtel und eine Flasche Qualitätssekt überreicht.



Dank der Absolventinnen

Für ihren besonderen Unterrichtseinsatz und für die vielen persönlichen Unterstützungsangebote bedankten sich die ehemaligen Berufsschülerinnen mit lieben Worten bei den anwesenden Lehrkräften und überreichten ihnen unter anderem Blumensträuße und Holztabletts mit verschiedenen Schokoladensorten und Keksen.

Michael Kubale beendete den Festakt schließlich mit einer kurzen persönlichen Ansprache und lud alle Absolventinnen und Mitfeiernden zu einem geselligen Umtrunk ein.