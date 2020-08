Ab auf´s Rad heißt es beim Stadtradeln 2020

Nachdem die Stadt Wesel 2019 bei der ersten Teilnahme beim Stadtradeln gleich so erfolgreich war und den Preis für den besten Newcomer bekam, heißt es nun vom 13. September bis 03. Oktober 2020 zum zweiten Mal “Ab auf´s Rad”!

Über 700 Teilnehmer sind im letzten Jahr in den drei Wochen über 137.000 km geradelt. “Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr die 1.000’er Teilnehmermarke knacken”, so Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin. In diesem Jahr radeln alle 12 Kommunen des Kreis Wesel zum gleichen Zeitpunkt.

“Nachdem in diesem Jahr die Baumärkte und Fahrradhändler so enorm profitieren können, möchten wir wieder bei mehr Bürgerinnen und Bürgern den Spaß am Radfahren wecken”, so Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Es sind bereits 17 Weseler Teams angemeldet und es ist jeder Willkommen, ob Unternehmen, Schulen, Kindergärten oder Privatpersonen. Sollte sich kein Team finden oder man radelt lieber alleine, auch kein Problem. Man kann sich dem Team Wesel anschließen. Die gefahrenen Kilometer können über die Website eingetragen werden oder über die kostenlose Stadtradel-App.

Bei Fragen rund um die Registrierung und Teilnahme helfen Ingrid van Eerde (0281-203 2724), Michael Blaess (0281-203 2421) oder Katharina Thiedemann (0281-203 2768) telefonisch oder unter wesel@stadtradeln.de.

Zu gewinnen gibt es auch etwas. Auszeichnungen gibt es für die folgenden Kategorien:

Beste Klasse (weiterführende Schule)

Beste Grundschulklasse

Beste Kita

Bestes Unternehmen

Bestes Team (absolut - Kilometer)

Bestes Team (relativ - Kilometer pro Fahrer/in)

Bestes Ratsmitglied

Erstmals werden Preise an drei Teams verlost, so dass auch Teams haben eine Chance haben, die wenige Kilometer gefahren sind. Mindestens 50 Kilometer müssen es jedoch sein. Kitas und Grundschule erhalten Zuschüsse für die Kita/Schulkasse und sonst gibt es Sachpreise.

“Wir möchten die Menschen auffordern auch jede kleine Strecke mit dem Rad zu fahren”, so Michael Blaess, Fahrradbeauftragter.