Ab Montag nimmt das Berufskolleg Wesel Anmeldungen für das nächste Schuljahr 2022/23 entgegen und bietet bei Bedarf individuelle Beratungsgespräche über sein vielseitiges Bildungsangebot an.



Im Anmeldezeitraum zwischen dem 31. Januar und 18. Februar finden montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr für alle Bildungsgänge persönliche Beratungsgespräche im Schulgebäude des Berufskollegs Wesel statt. Allen, die noch unsicher sind, werden in einem persönlichen Gespräch Perspektiven und Möglichkeiten der schulischen Weiterbildung am Berufskolleg Wesel mit unterschiedlichen Schulabschlüssen aufgezeigt. Eine ausgefüllte Anmeldung kann dann im direkten Anschluss abgegeben werden. Zur Beratung ist pandemiebedingt der Nachweis eines Bürger-Schnelltestes erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer Entscheidung schon sicher sind, können auf die Beratung verzichten und die Anmeldeunterlagen direkt per Post an die Schule senden, in den Briefkasten am Schultor einwerfen oder sie persönlich zu den Öffnungszeiten im Sekretariat des Berufskollegs Wesel abgeben.

Wenn alle Anmeldeunterlagen vollständig eingereicht worden sind und die Schule darüber hinaus keinen Beratungsbedarf sieht, wird das Berufskolleg zeitnah einen Aufnahmebescheid per Post zustellen. Ausführliche Hinweise zum Beratungsangebot, zum Anmeldeverfahren und zu den Formularen und Unterlagen, die mit einer Anmeldung eingereicht werden müssen, bietet die Homepage der Schule www.bkwesel.de.

Vielfältiges Bildungsangebot

Am Beruflichen Gymnasium des Berufskollegs beispielsweise kann man innerhalb von drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife („Abitur“) erlangen. Dabei stehen verschiedene berufsspezifische Schwerpunkte zur Auswahl, die nahezu das gesamte berufliche Spektrum abdecken: Gesundheit/Sport und Biologie, Erzieher/in, Ingenieur- sowie Wirtschaftswissenschaften. Diese Schwerpunktsetzung verschafft den Schülerinnen und Schülern für viele Berufe und Studiengänge einen hilfreichen Wissensvorsprung. Ein weiterer Vorteil am Berufskolleg: In Klasse 11 beginnen alle Lernenden ihren Unterricht gemeinsam in einem Klassenverband.

Die zweijährige Höhere Berufsfachschule eignet sich für Schüler, die den schulischen Teil der Fachhochschulreife („Fachabitur“) erwerben wollen. Auch hier gibt es am Berufskolleg Wesel verschiedene berufliche Schwerpunktsetzungen: Technik, Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung sowie Agrarwirtschaft.

Die einjährige Berufsfachschule bietet die Möglichkeit, den Hauptschulabschuss nach Klasse 10 oder den Mittleren Schulabschluss (mit Qualifikation) zu erreichen. Weil am Berufskolleg Wesel die hier zur Auswahl stehenden beruflichen Schwerpunktsetzungen mit denen der Höheren Berufsfachschule und des Beruflichen Gymnasiums vergleichbar sind, ist eine anschließende schulische Weiterqualifikation für einen höheren Abschluss ohne Schulwechsel möglich.

Weitere Infos auf der Homepage

Die Homepage www.bkwesel.de ermöglicht einen umfassenden Einblick in das vielfältige Bildungsangebot der Schule und informiert über die Voraussetzungen, die für den Besuch der jeweiligen Bildungsgänge erfüllt sein müssen. Auch Kontaktdaten von gewünschten Ansprechpersonen und eine Wegbeschreibung können auf der Internetseite abgerufen werden. Unter dem Menüpunkt „Downloads“ stehen beispielsweise das Schulprogramm und digitale Broschüren zu den einzelnen Bildungsangeboten zum Herunterladen bereit.