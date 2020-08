Abstecher nach Bremen

Bremen hat viele Gesichter. Die Hansestadt ist das pulsierende Herz Nordwestdeutschlands und Heimatstadt der weltberühmten Bremer Stadtmusikanten. Eine Großstadt mit vielen Facetten – Geschichte, Tradition, Wissenschaft, Natur und Kultur vereinen sich zu einem immer wieder faszinierenden Gesamtbild. Bremen erleben lohnt sich, und das Interesse an der 1.200 Jahre alten Stadt am Fluss boomt.

Bremen lebt Tradition

Die Bremer sind stolz auf ihre lange Geschichte als historische Hansestadt, doch sie würden nie damit angeben. Tradition und Weltoffenheit prägen ihr Leben an der Weser. Sie genießen einen Kaffee in der „guten Stube“, dem Marktplatz mit dem prächtigen Rathaus (UNESCO Welterbe), oder ein frisches Bier an der quirligen Uferpromenade Schlachte. Hier weht der Hauch vergangener Zeiten, als Schiffe aus aller Welt anlegten. Noch heute liegen hier Klassiker wie die Alexander von Humboldt vor Anker. Doch auch der Schnoor – Bremens ältestes Stadtviertel – oder die ungewöhnliche Architektur der eleganten Böttcherstraße sind einzigartig. Besonders feierfreudig sind die Bremer und ihre Gäste im Herbst, wenn der Bremer Freimarkt, Deutschlands ältestes und drittgrößtes Volksfest seine Tore öffnet. Mehr als vier Millionen Besucher vergnügen sich jedes Jahr auf dem großen Jahrmarkt mit seinen unzähligen Fahrgeschäften und Bierzelten.