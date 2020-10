Da wegen der Conrona Pandemie das Hansefest und der Weihnachtsmarkt ausfallen, werden in diesem Jahr die bekannten Adventkalender in zahlreichen Geschäften und in der Stadtinformation am Großen Markt verkauft. Der Preis beträgt wie im letzten Jahr 9,-- Euro und der Erlös wird wieder für einen guten Zweck verwandt.

Hier gibt es die Ka­len­der: We­seler Stadt­in­for­ma­ti­on, Gro­ßer Markt 11; Wein­zeit, Gro­ßer Markt 2; Buch­hand­lung Korn, Brück­stra­ße 13; Waf­fen Schaaf, Brück­stra­ße 22; Mo­den Ba­bi­a­cki, Brück­stra­ße 32; Op­tik Iser­loh, Vieh­tor 14; Ad­ler-Apo­the­ke, Ho­he Stra­ße 3; Bet­ten Ten­haeff, Ho­he Stra­ße 14; May­er­sche Buch­hand­lung, Ho­he Stra­ße 20-22; Haar­stu­dio Fi­ga­ro, Wall­stra­ße 2; Rei­ni­gung Ber­g­ner, Bau­stra­ße 2 und Markt­platz Feld­mark; Rewe Koch, Kurt-Krä­cker-Stra­ße 61 (Fus­tern­berg); Ham­mer Heim­tex-Markt, Scherm­be­cker Land­stra­ße 15; Blu­men­stu­dio Quern­horst, Bir­te­ner Stra­ße 32, in Gin­de­rich