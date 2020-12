Die Adventszeit hat auch in der Stadtbücherei Wesel Einzug gehalten. Wer schon immer wissen wollte, was die Bücherei eigentlich am Montag macht oder noch nichts von der Rückgabe-Box gehört hat, sollte sich den buchförmigen Adventskalender der Stadtbücherei Wesel ansehen.

Bis zum 24. Dezember informiert der Kalender jeden Tag in kurzen Texten über Themen rund um den Service und Angebote in der Stadtbücherei. Blättern ist erlaubt, die zusätzlichen „Mitnehmtürchen“ sollen helfen, besonders interessante Informationen Freunden und Familie mitzubringen, die momentan nicht in die Stadtbücherei kommen können. Die Texte werden außerdem auf der Homepage der Stadtbücherei zu lesen sein. Weitere Fragen zu den Services beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei Wesel gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail.