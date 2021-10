Das „Städtische Bühnenhaus startet mit dem Berliner „Theater am Kurfürstendamm“ in die neue Komödien-Saison. „Alles, was Sie wollen“ stammt aus der Feder von Matthieu Delaporte und Alexandre Patellière. Das Stück bietet Paraderollen für Herbert Herrmann und Nora von Collande.

Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreibblockade. Bisher lieferte ihr missglücktes und chaotisches Privatleben den Stoff für ihre Stücke, doch jetzt ist sie glücklich und jegliche Inspiration zum Schreiben fehlt. Wenn irgendjemand sie doch nur ein bisschen unglücklich machen könnte.

Das Leben meint es gut mit ihr und eine defekte Badewanne führt zu einer Begegnung mit Thomas, ihrem Nachbarn. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie rastlos und selbstbezogen, er in sich ruhend, ein bisschen schwerfällig. Dennoch kommen die beiden einander näher und entwickeln einen gewagten Plan, um Lucies Kreativität wiederzubeleben.

Das Doppelgastspiel findet am Samstag, 30. Oktober um 20 Uhr und Sonntag, 31. Oktober um 170 Uhr im Städtischen Bühnenhaus statt.

Karten zum Preis von 18 Euro sind an der Theaterkasse im Centrum (0281 / 2032344), an der Abendkasse am Tag der Vorstellung und im Online-Shop (www.wesel/buehnenhaus.de) erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.