Den Auftakt bei unseren Promi-Kolumnen, die sowohl hier als auch im Weseler zu lesen sind, macht heute der Ruhrpott-Comedian Abdel Karim. Er schreibt vor seinem Gastspiel in Wesel ...

"Als einziger Wahl-Duisburger Deutschlands habe ich Wesel natürlich schon mal besucht. Nicht über Rheinberg. Ich habe die Alpenüberquerung gewählt. Dann hab ich mir Wesel angeguckt. Eure Fußgängerzone ist echt der Hammer. Ihr habt da ausreichend Sitzbänke.

Wenn man sich die fehlenden Bänke in vielen anderen Innenstädten anschaut, erlaubt ihr euch einen richtigen Luxus. Deswegen werfe ich ein unironisches „Danke" in den Raum. Nehmt es, steckt es ein und gebt darauf Acht. Es gehört jetzt euch. Ich hatte in Wesel eine unvergessliche Begegnung. Auf einer Bank saß eine Frau mit ihrem zirka fünfjährigen Sohn. Er sah mich mit großen Augen an, und er hörte gar nicht mehr auf zu staunen. Seine Mutter nickte ihm zu und sagte:"Ja, das ist Räuber Hotzenplotz."

Ich hab gegoogelt und was soll ich sagen, die Mutter hat Recht. Ich sehe aus wie der marokkanische Räuber Hotzenplotz. Ohne Hut, aber dafür mit Lederjacke. Und ich bin bald wieder in Wesel. Ich freue mich auf einen schönen und kurzweiligen Abend."

(Anmerkung der Redaktion: Abdel Karim tritt am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, im Scala Kulturspielhaus auf, Tickets bei Mo's JumpIn Kiosk, Weseler Eventagentur)