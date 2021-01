Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen konnten die Anmeldeverfahren und die „Tage der offenen Tür“ nicht wie gewohnt stattfinden. Alle weiterführenden Weseler Schulen laden deshalb zu digitalen Tagen der offenen Tür auf der jeweiligen Schulwebseite ein. Interessierte Eltern sowie Schüler haben die Möglichkeit, sich dort über die jeweilige Schule und Schulform zu informieren.

Die Anmeldung ist durch persönliche Vorsprache in der Schule möglich. In vielen Fällen können Termine zur Anmeldung direkt über die Internetseite der Schule vereinbart werden, ansonsten erfolgt die Terminvereinbarung telefonisch über das Sekretariat der Schule.

Zeitraum für Anmeldungen verlängert

Um das Besucheraufkommen in den Schulen zu entzerren und gleichzeitig die erforderliche Beratung gewährleisten zu können, hat die Schulverwaltung in Abstimmung mit den Schulleitungen entschieden, dass der Zeitraum für die Anmeldung an den weiterführenden Schulen um zwei zusätzliche Tage verlängert wird.

Für die Eltern besteht nun die Möglichkeit ihre Kinder an folgenden Terminen anzumelden:



Montag, 22. Februar, von 8 bis 18 Uhr,

Dienstag, 23. Februar, von 8 bis 18 Uhr,

Mittwoch, 24. Februar, von 8 bis 18 Uhr,

Donnerstag, 25. Februar, von 8 bis 18 Uhr und

Freitag, 26. Februar, von 8 bis 12 Uhr.

Webseiten der Schulen

Auf den Schulwebseiten werden die Eltern informiert, welche Unterlagen für die Anmeldung in der Schule benötigt werden und welche Hygienemaßnahmen zu beachten sind. In vielen Fällen können diese auch schon zu Hause vorbereitet und ausgefüllt in die Schule mitgebracht werden.