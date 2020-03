Die Rarität, flankiert von zwei Ikonen - so ließe sich das Programm des sechsten Orchesterkonzerts der Saison 2019/2020 im Programm des Städtischen Musikvereins Wesel zusammenfassen. Es findet statt am Montag, 9. März, 20 Uhr. Ab 19 Uhr gibt's eine Einführung ins Werk für interessierte Gäste.

Die Rarität ist Camille Saint-Saëns' Klavierkonzert Nr. 4, das auf deutschen Konzertpodien aus unerfindlichen Gründen kaum je zu hören ist. Es ist einzigartig! - Ein Werk von bemerkenswerter struktureller Einheit, die für ein Konzert des neunzehnten Jahrhunderts beispiellos ist. Es zählt zu Saint-Saëns' schönsten und originellsten Werken.

Und damit zu den beiden Ikonen, die GMD Axel Kober zu beiden Seiten der Rarität platziert hat:

Zu Beginn: Mozarts "große" g-Moll-Sinfonie. Die Sinfonie KV 550 zählt zu Mozarts bekanntesten Werken der Klassik. Zudem im Programm: das vermutlich bekannteste Motiv der Musikgeschichte - Beethovens "Schicksalssinfonie".

Es ist mehr als erfreulich, dass die Duisburger Philharmoniker unter ihren Chefdirigenten GMD Axel Kober wieder einmal zu einem Konzert in das Städtische Bühnenhaus nach Wesel kommen und noch dazu eine so herausragende Künstlerin wie Anna Malikova als Solistin am Piano mitbringen!

Die Solistin des Konzerts, Anna Malikova, wurde in Taschkent in Usbekistan geboren. Als Preisträgerin der internationalen Klavier-Wettbewerbe in Oslo, Warschau (Chopin) und Sydney erhielt Anna Malikova zunehmend Konzertengagements auch im Westen.

Sie spielte mit Orchestern wie dem Australian Chamber Orchestra, dem Sydney Symphony Orchestra, der Warschauer National-Philharmonie, dem Orchester des Bayerischen Rundfunks, der Academy of St. Martin in the Fields, um hier nur einige zu nennen. Schließlich wurde sie 1993 mit dem 1. Preis beim ARD-Wettbewerb in München ausgezeichnet - dem einzigen ersten Preis während 12 Jahren. Dieser Sieg etablierte Anna Malikova in der internationalen Musikszene. Heute tritt sie weltweit mit Klavierabenden, als Kammermusikpartnerin und als Solistin mit Sinfonieorchestern in Europa, Südamerika, im Vorderen und Mittleren Orient und in Asien auf.

Karten sind erhältlich an den bekannten Verkaufsstellen sowie an der Abendkasse.