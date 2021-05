Welch ein Glück noch kurz vor Schluss eine Karte zu bekommen.

Coronabedingt war das Museum bis 21. Mai geschlossen.

Was der Schuh in der Kunst zu suchen hat,

das zeigte die Ausstellung "Art About Shoes" in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen.

Von der Antike bis in die Gegenwart reichte die Palette der ausgestellten Objekte

,

Eine vielfältige Ausstellung

Viele renommierte KünstlerInnen beschäftigen sich über die Jahrhunderte mit dem Thema.

Das Highlight jedoch waren die knalligen Werke

des deutschen Pop-Art Künstlers und Bildhauers Heiner Meyer.

Meyers Pop-Art Werken wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet,

da sie dem Betrachter direkt ins Auge springen.

Seine Kunst fällt durch kräftige Leuchtfarben und eine kühle Überproportionierung auf.

High Heels und schnelle Autos, Overknees und Nagellack, aber auch edle Orchideen, wie der "Frauenschuh", atmen einen Hauch von Luxus.

Der rote Schuh

Der rote Schuh spielt eine ganz besondere Rolle.

Doch nicht nur der rote Damenschuh weckt künstlerisches Interesse.

RED HEELS (Heiner Meyer)

Skulptur vor der Schlossfassade

Papstschuhe

Schuhe mit rotem Absatz Ludwig XIV

Rote Schuhe einer Tänzerin

(Hutschenreuther)

Hufenschuh mit Geweihabsatz, rote Seide

"Chinese Lyrik" Hufenschoh mit Geweiabsatz

rote Seide

(Iris Schieferstein,2020)

Eine kleine Zeitreise:

Joschka Fischer in Turnschuhen bei seiner Vereidigung

zum Minister für Umwelt und Energie.

Freddy Mercury "on stage" (Ausschnitt)

Eine Stunde Zeitfenster für die interessante Ausstellung war ausreichend.

Ich wünsche Euch viel Freude!