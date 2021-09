Beinahe zwei Jahre lang schwiegen die Posaunen in der Feldmarker Friedenskiche. Corona schwang das Szepter: Übungsstunden waren nicht gestattet. Die Gottesdienstteilnehmer mussten auf den Klang der Trompeten, Hörner und Tuben verzichten. Nur gelegentlich hatten sich einige mutige Frauen und Männer getroffen, um draußen von dem Ludgerus- und Lukasaltenheim ein Ständchen zu bringen.

Jetzt darf wieder geübt werden, diesmal für ein besonderes Ereignis: Der Ökumenische Gottesdienst

auf Gut Grenzenlust wird am 26. September um 14 Uhr mit dem Klang der Posaunen gefeiert.

Mitglieder der Bläserchöre aus dem Dombezirk werden unterstützend ins Horn stoßen. Die Leitung

hat Johann Friedrich Bossow - und das seit 50 Jahren. Sein Jubiläum feierte die Gemeinde in der

Feldmark am 1. November des vergangenen Jahres. Johann Friedrich und sein Bruder Heinz Ekkehard waren schon als jugendliche Gründungsmitglieder dabei, als der Bläserkreis 1962 unter Pfarrer Edzard Herlyn entstand.

Die Blechbläser haben so viele Jahre zusammengehalten, weil außer der musikalischen Arbeit

Wochenendfahrten mit Zelten im Programm standen. Im Rahmen einer Gemeindepartnerschaft mit

der Gemeinde Holzhausen/Kyritz überquerte der Chor die innerdeutsche Grenze und erlebte eine

böse Überraschung: Die DDR- Grenzer beschlagnahmten Instrumente und Noten. Doch der dortige

Pfarrer konnte helfen, dass die Bläser am Sonntag auf eigenen Posaunen den musikalischen Part des Gottesdienstes übernehmen konnten.

Ein Mitglied des Chores, der Feldmarker Gerhard Schieferstein, war Kantor in Bad Sachsa geworden. Er hatte nach der Wende die Verbindung hergestellt zu einem Posaunenchor in Großbodungen

in Thüringen. Viele Jahre lang besuchten die Chöre sich gegenseitig und nutzten die Chance, eigene Eindrücke vom gesellschaftlichen und kirchlichen Leben auf der anderen Seite der ehemaligen

Grenze zu erhalten.

Jetzt können katholische und evangelische Christen sich auf die bläserische Gestaltung des gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel im Arboretum freuen.