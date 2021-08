Auch am Berufskolleg Wesel ist für das begonnene Schuljahr die offizielle Anmeldezeit bereits abgelaufen. Vor dem Hintergrund der coronabedingten Sondersituation werden nun noch einige freie Plätze in den verschiedenen beruflichen Bildungsgängen vergeben, so zum Beispiel im beruflichen Gymnasium mit dem Abschlussziel Allgemeine Hochschulreife („Abitur“). Darum veranstaltet das Berufskolleg am kommenden Dienstag, 24. August, einen Beratungstag für noch unversorgte Schülerinnen und Schüler.

„Aufgrund der aktuellen Pandemie gibt es in diesem Jahr sicherlich auch am Niederrhein Schülerinnen und Schüler, die sich kurzfristig neu orientieren müssen, weil ihre Hoffnung auf eine Ausbildung oder einen angestrebten Schulabschluss in diesem Jahr nicht erfüllt worden ist“, so Schulleiter Christian Drummer-Lempert. Eine berufsorientierte vollzeitschulische Weiterqualifizierung sei in diesen Fällen eine gute Alternative und schaffe neue Berufs- und Ausbildungsperspektiven.

Abschlüsse mit berufsspezifischen Schwerpunkten

Das Berufskolleg Wesel ermöglicht das Erlangen aller Schulabschlüsse mit den berufsspezifischen Schwerpunkten Technik, Gesundheit und Soziales, Agrarwirtschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung.

Am Beruflichen Gymnasium des Berufskollegs beispielsweise kann man innerhalb von drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife („Abitur“) erlangen. Der Vorteil am Berufskolleg: In Klasse 11 beginnen alle Lernenden ihren Unterricht gemeinsam in einem Klassenverband mit konkreten beruflichen Bezügen.

Das Beratungsteam steht an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr im Raum B0-37 für alle Fragen zur Verfügung. Anmeldungen werden per E-Mail an beratung[at|berufskolleg-wesel.de oder telefonisch über das Schulbüro entgegengenommen. Weitere Informationen über die Schule finden Interessierte auf der Homepage www.bkwesel.de.