Vesalia Hospitalis - gastfreundliches Wesel. “Gut 11 Prozent der Bürger/innen in Wesel stammen aus über 100 verschiedenen Ländern und hier in Wesel ist uns Integration besonders wichtig”, so Ulrike Westkamp, Bürgermeisterin.

Jede/r Weseler/in kann potentielle Preisträger/innen vorschlagen. Einzureichen sind die Vorschläge bei der Geschäftsstelle des Integrationsrates der Stadt Wesel (siehe unten). Wichtig ist, dass sich die Vorgeschlagene/n in besonderer Weise für die Integration engagieren und das Bewusstsein anderer für die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz schärfen. “Denn voneinander zu lernen ist ein wichtiger Punkt der Integration”, so Ulrike Westkamp.

“Wir freuen uns seit 2011 den Integrationspreis voll zu sponsoren, da uns die Werte Gleichberechtigung und Harmonie in der Gesellschaft sehr wichtig sind. Aber auch das Verständnis der Kulturen untereinander ist unerlässlich, denn jeder lernt von jedem”, so Reinhard Hoffacker, Niederrheinische Sparkasse RheinLippe.

“Für viele der engagierten Mitbürger/innen ist es eine Selbstverständlichkeit sich zu engagieren und anderen zu helfen. Sie möchten ungerne ins Rampenlicht und genau das sind unsere versteckten Helden. Sie sollten unbedingt gewürdigt und anerkannt werden”, so Cihan Sarica, Vorsitzender des Integrationsrates.