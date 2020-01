Unter dem Motto „Für Humor und Feiern ein jeder brennt, „Fridays for Elferrat“ heißt dieser Trend.“ veranstaltet der Elferrat der St. Petri-Junggesellenschützenbruderschaft 1450 Büderich mit seinem Prinzen Steffen Pell alias „Manni“ den Büttenabend.

Im Zelt auf dem Büdericher Marktplatz

Dieser findet am Sonntag, 23. Februar, ab 19.11 Uhr - in diesem Jahr bereits zum dritten Mal - in einem Zelt auf dem Marktplatz in Büderich statt. Das Zelt ist von den Junggesellen angemietet und wird auch anderen Vereinen des Dorfes für Ihre karnevalistischen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Zuschauer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm aus Parodien und Tänzen freuen.

"Wer zuerst kommt mahlt zuerst!"

Der Karten-Vorverkauf für die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 16. Februar, ab 16 Uhr in der Sportsbar „Zum alten Stadttor“. Die Türen sind bereits ab 10 Uhr geöffnet. "Wer zuerst kommt mahlt zuerst! Die Regeln zum Vorverkauf liegen wie immer in der Sportsbar aus.", so Schriftführer Simon Hoffacker in der Ankündigung.

Rosenmontagszug in Veen

Des Weiteren werden der Elferrat, die Tanzgarde und der Vorstand des Vereins, wie in den letzten Jahren auch, mit einem vom Elferrat gebauten Wagen am Rosenmontagszug in Veen teilnehmen.