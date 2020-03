Im Namen des gesamten Berufskollegs Wesel gratuliere ich als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit Lokalkompass herzlich zum 10jährigen runden Geburtstag!

Der älteste vom Berufskolleg Wesel eingestellte Artikel, den ich im Archiv von lokalkompass.de entdeckt habe, stammt noch von Winnie Rüth, meinem Vorgänger in Sachen Öffentlichkeitsarbeit - Thema: Nach einem Dreivierteljahr kommissarischer Leitung des Berufskollegs Wesel durch Hermann Lemmen konnte das Amtsgeschäft am 01. April 2015 an den heutigen Schulleiter Herrn Christian Drummer-Lempert übergeben werden. Hier nachzulesen: Ein Dreivierteljahr wartet das Kollegium des Berufskollegs Wesel auf den neuen Schulleiter

Seither berichtet das Berufskolleg Wesel regelmäßig auf Lokalkompass über seine Projekte, Aktionen und Veranstaltungen sowie großen und kleinen Geschichten, wie z. B. über Verabschiedungen von Kolleginnen und Kollegen - und nutzt Lokalkompass als ideale Plattform, dringende Informationen schnell über das Internet an die Frau und an den Mann zu bringen.

Hier mal ein kleiner Rückblick in die fünf Jahre Berufskolleg Wesel auf Lokalkompass:

Unter dem Motto „Präsentiere deinen Schatz“ planten und bauten im Juni 2015 die Tischler im 2. Lehrjahr ein „Kleines Gesellenstück“, dessen Exponate von den Schülern stolz auf Lokalkompass präsentiert wurden: Präsentiere deinen Schatz

Im Oktober 2015 berichtete Winnie Rüth über einige spannende Tage in der Natur der näheren Umgebung, die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Gesundheit sowie die Freizeitsportleiter in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station des Kreises Wesel verbracht haben: Naturnaher Unterricht am Berufskolleg Wesel

Im Oktober 2016 nutzte eine sechsköpfige Delegation aus Lehrerinnen und Lehrern aus Ghana die Chance, sich den Unterricht am Berufskolleg Wesel einnmal näher anzuschauen: Von Salaga zum BK Wesel

Im Februar 2017 fanden in der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle im Berufskolleg Wesel zwei verschiedene englische Theateraufführungen statt. Eingeladen waren die Klassen der Berufsfachschulen und des beruflichen Gymnasiums: Move to Junk

Im Juni 2018 waren Förderschülerinnen und -schüler der Schule am Ring im Rahmen eines Zirkusprojekts drei Tage lang zu Gast am Berufskolleg Wesel: Zirkusprojekt als Berufsvorbereitung

Wie schon in den Jahren zuvor sammelte das Berufskolleg Wesel auch 2019 wieder mit beeindruckendem Engagement und großem Erfolg für das Friedensdorf Oberhausen - und wurde dafür vom Friedensdorf mit einer Urkunde ausgezeichnet: Urkunde für beeindruckendes Engagement

Vor wenigen Wochen erhielt das Berufskolleg Wesel vom Land NRW die Auszeichnung "Zukunftsschule" für sein Engagement in der individuellen Förderung: BK Wesel vom Land ausgezeichnet

Regelmäßig berichtete das Berufskollegs zudem von seinen immer gut besuchten Tagen der offenen Türen sowie den Abschlussfeiern der Abiturienten und Fachabiturienten.

Alle Artikel des Berufskollegs Wesel der letzten Jahre auf Lokalkompass finden sich unter dem Tag "Berufskolleg Wesel":

https://www.lokalkompass.de/tag/berufskolleg-wesel

Das Berufskolleg Wesel freut sich darauf, noch ganz viele weitere Artikel auf lokalkompass.de veröffentlichen zu dürfen - vielen Dank für dieses tolle Angebot!



Martin Kuster

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

am Berufskolleg Wesel