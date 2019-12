Kategorien Deutschland, Niederlande, Publikumspreis

Zum dritten Mal richtet der Verein „Filmkultur am Niederrhein e.V.“ am 27. und 28. März 2020 das Niederrhein Filmfestival im Scala Kulturspielhaus der Hansestadt Wesel aus.

Sinn des Events ist, Talente zu fördern und den Nachwuchs mit bereits bekannten Regisseuren zusammenzubringen. Auch das Aufleben der alten Kinokultur, zumindest für einen begrenzten Zeitraum, ist ein erklärtes Ziel.

Unterteilt in zwei Wettbewerbe „Deutschland“, „Niederlande“ ist der jeweilige erste Platz mit dem Betrag von 500 Euro dotiert. Aus den gesamten gezeigten Filmen beider Wettbewerbe wird zudem der Gewinner des Publikumspreises ermittelt, der ebenfalls 500 Euro Preisgeld erhält.

„Hierbei“, so der Künstlerische Leiter des Festivals, Stephan Hanf, „kommt es uns auf die Vielseitigkeit an“. So ist die Themenauswahl dem Einreicher überlassen. Wichtig sei jedoch, dass die Filme nicht länger als 30 Minuten seien.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Schulen, in denen Niederländisch gelehrt wird. Sie sind insbesondere zur Teilnahme eingeladen. Hierzu gibt es am 27. März eine spezielle Schülervorführung, bei der die Möglichkeit besteht, mit anwesenden Regisseuren ins Gespräch zu kommen sowie sich Ratschläge und Tipps zu holen.

Der Einsendeschluss für die Beiträge ist der 05. Januar 2020.

Wurden für das Festival 2019 noch etwa 800 Werke eingereicht, so sind es für das Jahr 2020 bis zum heutigen Tag bereits 1000. Unter allen eingesandten Schöpfungen treffen die Organisatoren eine Vorauswahl, so dass letztendlich zehn bis zwölf Filme zur Abstimmung kommen.

„Das sollte potentielle Teilnehmer allerdings nicht entmutigen“, erklärt Hanf, „denn im Laufe des Jahres werden immer wieder mal Filme aus den Einsendungen gezeigt“.

Die Einreichung ist kostenlos.

Weitere Details sowie Richtlinien zur Teilnahme finden sie auf der Homepage des Vereins unter https://www.niederrheinfilm.de/.

Randolf Vastmans