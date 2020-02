In zehn Tagen ist es wieder soweit. Die Eselordenverleihung steht am Karnevalssonntag auf dem Programm. Zum Schnapszahl-Jubiläum wird mit bekannten und beliebten Gruppen und Bands nicht gegeizt.



Einlass ist wie üblich um 9.30 Uhr, damit die Sitzung pünktlich um 10.30 Uhr mit den Ankündigungen des Herolds Frank Schulten starten kann. Danach jagt ein Programmpunkt den nächsten. Die Feldmarker Bauern haben Ulla Hornemann so von den Socken gehauen, dass sie auf jeden Fall dabei sind. “Sie sind eine Lachnummer auf schöne Art und Weise. Wir haben uns auf der letzten Sitzung richtig gekringelt”, so Ulla Hornemann.

Die Fauth Dance Companie war im letzten Jahr das Gastgeschenk der Eselordenträgerin Ulrike Lubek und hat so überzeugt, dass sie in diesem Jahr wieder dabei sind. Unterstützung bekommen sie in diesem Jahr aus den eigenen Reihen mit den FCD-Girls.

Stefan Verhasselt als diesjähriger Eselordenträger gibt Auszüge aus seinem aktuellen Programm “Kabarett 5.0 - Zwischen den Zeilen” zum Besten. Und musikalisch ist die Sitzungskapelle aus Bocholt wieder mit an Bord und auch “Spökes” aus Köln wird der Niederrheinhalle ordentlich einheizen. Und was auf einer Karnvalsbühne nicht fehlen darf ist politisches Kabarett. Dafür ist in diesem Jahr Jörg Hammerschmidt zuständig.

Reservierungen können noch bis zum 18. Februar 2020 per E-Mail entgegengenommen werden.

Und noch ein Aufruf von Ulla Hornemann:

Gesucht wird eine neue Modistin oder ein Modist (Hutmacher/in).



Wer also dieses Handwerk noch beherrscht und Interesse hat, der kann sich gerne melden und wird herzlich empfangen!