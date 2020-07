Partymucke aus Wesel, gibt's sowas? Na klar - und die Produzenten sind wirklich ganz knuffige Typen, die mitten im Leben stehen. Natürlich steckt steckt in jedem Feiervolk-Befeuerer ein teuflischer Kern, aber Tim Büning und Patrick Schwarz kommen doch eher sympathisch rüber.

Angesichts ihres schwiegermutterkompatiblen Äußeren verzeiht man den beiden Weselern ihre Musik. Die stammt allerdings aus den ganz niederen Gefilden des kulturellen Anspruchs: Es handelt sich um Stimmungsschlager, wie sie von alkoholschwangeren Quasi-Urlaubern entlang der Biermeile von Mallorcas Bierküste oder beim Aprês-Ski in Ischgl geträllert werden.

Wie die beiden sich und ihr Hobby erklären, erfahren Sie im Interview unten. Übrigens erscheint der zweite Song von Patrick Schwarz und Tim Büning ("Der Alkohol und ich") am 17. Juli inklusive Video und wird am gleichen Tag auch bereits auf der CD "Mallotze Hits 2020" auf die Welt losgelassen.

Das Interview ...

dibo: Wie habt Ihr beiden Euch gefunden?

Patrick: Wir sind schon seit dem Kindergarten gute Freunde und mittlerweile Halbcousins. Die Idee, zusammen Musik zu machen, ist uns vor knapp anderthalb Jahren gekommen – natürlich auf Mallorca.

Tim: Genau. Da waren wir selbst im Bierkönig feiern, haben die Ballermann-Stars auf der Bühne gesehen und uns gedacht: Auf großen Partys mit lustigen Songs gute Stimmung verbreiten – das ist doch genau unser Ding!

dibo: Ihr habt Euch entschieden, mit Partymucke den Markt zu bespielen – warum das?

Patrick: In der Branche hat man einfach die besten Arbeitskollegen und das beste Publikum.

dibo: Was ist Eure Lieblingsmusik?

Tim: An den Wochenenden laufen bei uns tatsächlich die Partyschlager-Playlists rauf und runter. Unter der Woche hören wir aber am liebsten Countrymusik.

dibo: Diese – ich nenn's mal „Ballermann“-Texte - sind ja an Intelligenz und Tiefgang nicht zu toppen. Wie kommt man auf sowas?

Patrick: Viele Einfälle und Ideen kommen uns spontan. Oft sind es lustige Geschichten aus dem eigenen Alltag, die zu Song-Ideen werden. Die Texte sollen dann natürlich nicht nur lustig, sondern auch einprägsam sein. Schließlich wollen wir ja, dass jeder Besucher im Bierkönig die Lieder auch nachts um vier noch mitsingen kann.

dibo: „Freitagmorgen, Startsignal – Kurztrip nach Arenal“. Das ist gelebter Klimaschutz – oder?

Tim: Der „Kurztrip nach Marienthal“ wäre bei unserer Zielgruppe vermutlich nicht so gut angekommen. (beide lachen)

dibo: Hat die Community schon auf Euern Hit „Seriöses Leben“ reagiert?

Patrick: Wir haben bisher eine riesige Resonanz erhalten! Außerdem ist der Song auch bereits auf diversen Ballermann-CDs und Playlists bei Spotify und Co. zu finden.

dibo: Meint Ihr tatsächlich man könne irgendwo zwischen Mickie Krause und Olaf Henning noch Geld verdienen in dieser Sparte?

Tim: Fachkräftenachwuchs ist doch immer gern gesehen. Und wenn die Herren mal in Rente gehen, treten wir gern die Thronfolge an.

dibo: Was sagen denn Familien und Freunde zu Euerm ersten Aufschlag?

Patrick: Die stärken uns nicht nur den Rücken, sondern versorgen uns auch regelmäßig mit neuen Song-Ideen. Die zu „Seriöses Leben“ kam beispielsweise durch unseren Großvater und meine beiden Brüder.

dibo: Wie man hört, gibt’s in Fernost ein jungfräuliches Publikum, das Ihr ohne Gefahr versauen könnt. Reizt Euch das?

Tim: Aber natürlich. Völkerverständigung ist eines unserer höchsten Güter. Und gegen eine internationale Stadion-Tournee hätten wir natürlich auch nichts einzuwenden.

dibo: Was können wir in Zukunft musikalisch von euch erwarten?

Patrick: Am 17. Juli erscheint unsere neue Single „Der Alkohol und Ich“ – inklusive Video. Das konnten wir zwar leider nicht im Ballermann drehen, ist dank Flaggschifffilm aus Wesel aber trotzdem mehr als gelungen. Wer es nicht verpassen möchte, kann es sich ab Freitag, 17 Uhr, auf dem YouTube-Kanal unseres Plattenlabels Xtreme-Sound anschauen. Und wer auch sonst nicht genug von uns kriegen kann, findet uns auch auf Instagram und Facebook !

dibo: Bitte vervollständigt diesen Satz: „Wenn Jürgen Drews und in den Bierkönig einlädt, dann ...“

Patrick/Tim: ... … schlägt uns der König von Mallorca anschließend zu Rittern.

Steckbiefe:

Tim Büning:Alter: 27; Familie: ledig, keine Kinder; Ex-Schule: Konrad-Duden-Gymnasium; Ausbildung: Einzelhandelskaufmann und Tontechniker; Beruf: Einzelhandelskaufmann und Musiker ; Hobbys: Musik, Kraftsport und am Wochenende viel feiern

Patrick Schwarz: Alter: 27; Familie: ledig, keine Kinder; Ex-Schule: Andreas-Vesalius-Gymnasium

Ausbildung: duales Studium zum Industriekaufmann und B.Sc. in Wirtschaftsingenieurwesen mit anschließendem M.Sc. Studium in Business Engineering; Beruf: Wissenschaftlicher Mitarbeiter;

Hobbys: Musik, Kraftsport, Tennis, Basketball, Poker und am Wochenende viel feiern

Das Video!