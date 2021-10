Vier furchtlose Tiere machen sich auf den Weg nach Bremen. Der alte Esel findet, dass er lange genug die schweren Säcke beim Müller getragen hat. Nun wird es Zeit für den spaßigeren Teil des Lebens. Fortan möchte er sein Futter als Musiker verdienen. Unterwegs in die große Stadt trifft er einen alten Jagdhund, der ein begnadeter Schlagzeuger ist. Zu ihrem Glück fehlen ihnen nur noch eine gemütliche Katzendame und ein stimmgewaltiger Hahn.

Das musikalische Quartett kommt allerdings gar nicht in Bremen an. Auf ihrem Weg machen sie im Wald an einem Räuberhaus halt. Mit einer List und viel Musik vertreiben die Tiere die Räuberbande und die Stadtmusikanten finden im Wald ein schönes, neues Zuhause.

Es gastiert das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel. Das Gastspiel findet am Donnerstag, den 07.10.2021, um 10.00 Uhr und um 15.00 Uhr statt. Dauer: Ca 1 Stunde.

Karten zum Preis von 6.50 € sind an der Theaterkasse im Centrum (0281 / 2032344), an der Abendkasse am Tag der Vorstellung erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.