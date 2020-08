Eigentlich war der Jahrestag der Entlassung vor 50 Jahren (1970) am 1. Juli. Wegen der aktuellen Situation wurde der Termin des Treffens auf den 15. August 2020 verlegt.

Von den damals 26 Schülerinnen der 10b der Städtischen Realschule Wesel Mitte trafen sich am frühen Samstagnachmittag 13 Ehemalige auf dem Schulhof an der Martinistraße. Von dort aus ging es nach dem Begrüßungshallo zu einem gemütlichen Kaffeetrinken in das Kolpinghaus Wesel. Dort wurden zahlreiche Erinnerungen, die durch Bilder und Hefte unterlegt wurden, ausgetauscht.

Leider hatten die eingeladenen Lehrerinnen und Lehrer wegen der Corona Pandemie kurzfristig abgesagt.

Mit dem coronabedingten Abstand ging es im Anschluss daran zu einer kurzen Stadtführung. Das Gesicht der Innenstadt hat sich für die teilweise von weiter her kommenden Teilnehmerinnen sehr verändert.

Das schöne Treffen wurde mit einem gemeinsamen Abendessen im italienischen Restaurant Tiziana auf dem Kornmarkt abgerundet. Lange saß man noch zusammen, um auch die in den 50 Jahren geschehenen Ereignisse zu besprechen.

Teilnehmerinnen waren:

Gisela Delfs-Swora, Petra Neu, Helga Wolsing, Dagmar Kochale, Christel Dorando, Marie-Luise Koenen-Tepperies, Magret Hofacker, Sigrid Marenberg, Mechthild Schulz, Monika Schinkels, Christel Bollinger, Anne Schulz und Gabriele Schneiderhan.