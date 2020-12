Mit viel Liebe, Tatkraft und Fachwissen haben Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Agrarwirtschaft Gartenbau/Produktionsgärtner einen Teil des Berufskollegs Wesel in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen.

Die Klasse BAGPO1 beschäftigte sich in den vergangenen Wochen im Unterricht unter anderem mit dem Thema „Anlassbezogene Gestaltung von Schaufenstern“. Nach der Theorie folgte die Praxis – und so wurde eine „Schaufensterecke“ des Schulforums aus aktuellem Anlass weihnachtlich dekoriert. Bei einem alljährlich geschmückten Weihnachtsbaum blieb es nämlich in diesem Jahr nicht: Mithilfe einer von Arnd Lohmeier, Inhaber der Gärtnerei Terlinden, zur Verfügung gestellten Kutsche konnte eine zuvor bis ins Detail entworfene weihnachtliche Landschaft geschaffen werden.

Sich eine kleine Auszeit gönnen

Die beabsichtigte Wirkung auf die Schulbesucher*innen: In Zeiten von Corona-, Lern-, Klausur-, Prüfungs- und sonstigem Alltagsstress Gefühle von Wärme, Frieden und Freude wecken. Dass dieses Ziel aufgegangen ist, kann man in den Gesichtern von Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch von Lehrkräften ablesen, wenn sie an der Weihnachtslandschaft vorbeikommen und sich beim Betrachten eine kurze oder längere Auszeit aus dem Schulalltag gönnen, indem sie mit ihren Augen und Gedanken in die hier erzeugte weihnachtliche Stimmung eintauchen.

Natürlich ließ sich auch Schulleiter Christian Drummer-Lempert diese Auszeit nicht nehmen und folgte gerne der Einladung der BAGPO1, sich von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer ausgiebigen Erkundung die Ideenfindung und Umsetzung des Projekts „Weihnachtslandschaft“ erklären zu lassen. Dafür bekam er von der Klasse die Erlaubnis, ausnahmsweise die mit Bänken erstellte Sicherheitsabsperrung ignorieren zu dürfen – einer der Vorzüge, die nur einem Schulleiter zuteil werden…