Eine musikalische Reise nach England erwartet das Publikum am Samstag, 25. September, um 20 Uhr im Städtischen Bühnenhaus. Präsentiert wird die schönste englische Musik aus 500 Jahren, von Dowland bis Sex Pistols und Amy Winehouse. Im Nebenhaus von Händel wohnte später Jimi Hendrix. Shakespeare tanzte früher am Ufer der Themse.

Und das Stalburg Trio folgt diesen Spuren durch London, lauscht den Geschichten der großen Stadt. Große Oper. Beggar's Opera. Underground. Die Jungens aus Liverpool laufen über die Penny Lane. Marianne Faithfull macht die Stones verrückt. Harry Potter geistert durch altes Gemäuer. Die Queen meets Queen. Lady Di lächelt vom regnerischen Himmel herab. All you need is love. Oder? Übrigens: UK goodbye - and thank you for the music.

Das Stalburg Trio sind die Sängerin Ingrid El Sigai, der Pianist Markus Neumeyer und der Cellist Frank Wolff. Karten zum Preis von 17.00 € sind an der Theaterkasse im Centrum (0291 / 2032344), an der Abendkasse am Tag der Vorstellung und im Online-Shop (www.wesel/buehnenhaus.de)

Erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona- Hygienerregeln.