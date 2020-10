"Englische Konversation am Morgen im Bildungsforum" Wesel heißt es am Dienstag, 27. Oktober, 8.30 Uhr.

Dann beginnt unter der Leitung von Elke Ricono ein Englischkurs, in dem die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, in entspannter Atmosphäre zu lernen und die bereits erworbene Sprache aus den Schultagen zu vertiefen. Wiedereinsteiger, auch mit lückenhaften Vorkenntnissen, können als Gast am ersten Kurstag teilnehmen. Der Kurs wird unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt.

Die Kursgebühr für sieben Kurstage beträgt 46,20 Euro.

Um Anmeldung, auch für die Gast-Teilnahme, wird gebeten. Katholisches Bildungsforum, Martinistraße 9, Telefon 0281/24581 oder www.kbf-wesel.de