Wer sich am Wochenende der Corona-Panik trotzen und sich zugleich etwas Lautes gönnen will, der ist gut beraten, das GoldEsel Finale 2020 im Krachgarten an der Delogstraße in Wesel zu besuchen.

Das Publiukm entscheidet am Samstag, 7. März, mit, welche von fünf Bands auf dem EselRock 2020- Umsonst & Draußen und auf dem OLGAS-ROCK Festival 2020 spielen darf.Das Finale im Krachgarten endet mit einer After-Show Party.

Mit dabei sind:Fools Errant, Slave New World, Since, NeverKnow und The Doghunters.

Tickets kosten im Vorverkauf 6 Euro (anna@eselrock.de) , an der Abendkasse 8 Euro (Beginn 18:30 Uhr).

