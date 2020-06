Irgendwann mal saß er neben mir, auf einer Bank, am Rhein. Traurig sah er aus und doch spürte ich die Kraft zum Loslassen in ihm. Er hatte abgeschlossen, war mit dieser Welt fertig, so teilte er mir mit.

Einige Tage später erfuhr ich von seinem Tod, der ihm wohl Erlösung war.

Er war Weselaner, doch die meisten Weseler Bürger mieden ihn. Wohl weil er trank und obdachlos war. Nur, mit dem was dahintersteckte, der Verlust seiner Frau und die dadurch ihn ständig begleitende Verzweiflung, damit war er allein. Nicht jeder Mensch ist so stark, Schicksalsschläge zu verarbeiten und wieder auf die Beine zu kommen. Er war eben einer von den "Schwachen", den man links liegen ließ.