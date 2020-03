Ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie unternimmt die Evangelische Kirchengemeinde Bislich-Diersfordt-Flüren alles, damit die Ausbreitung der Virusinfektion verhindert wird. Dennoch fällt es dem Presbyterium schwer zu akzeptieren, dass vorerst keine Gottesdienste am Sonntag stattfinden. Deshalb hat das Presbyterium sich mit dem Thema auseinandergesetzt und eine gute Lösung gefunden.

Wurde die Christuskirche bis jetzt immer wieder zu einem Konzertsaal umgebaut, so ist sie nun zu einem Filmstudio umgestaltet worden.

Hier werden die gottesdienstlichen Feiern aufgezeichnet, die dann über einen Link auf der Internetseite der Kirchengemeinde ( ev-kirche-am-rhein.de) ab 22. März 2020 bei YouTube jederzeit angesehen werden können.

Die erste gottesdienstliche Feier beginnt am Sonntag, den 22.3.2020 um 9.30 Uhr auf You Tube. Auf der Internetseite ev-kirche-am-Rhein.de finden Sie einen Link. Wenn Sie diesen anklicken, dann kann der Gottesdienst für Sie beginnen.