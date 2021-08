Am Samstag, 28. August, findet nach zweijähriger Abstinenz wieder ein Lanko-Konzert in der Christuskirche in Flüren statt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde nur eine begrenzte Anzahl von Karten für den Vorverkauf bereitgestellt.

Der Zuspruch zum Lanko-Konzert war so überwältigend, dass innerhalb weniger Tage die Karten für das Lanko-Konzert vergriffen waren. Zusätzlich wurden weitere Karten vorbestellt. Aber eine Hoffnung bleibt. Je nach Infektionslage ist es noch möglich, an der Abendkasse, einige der wenigen Restkarten zu erhalten.

Die evangelische Kirchengemeinde Bislich-Diersfordt-Flüren macht aber in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nur diejenigen am Konzert teilnehmen können, die zur Gruppe der GGG gehören, also geimpft, genesen oder getestet sind. Dies wird auch am Eingang geprüft. Zusätzlich müssen die AHA-Regeln beachtet werden.

Aber schon jetzt können sich alle auf einen schönen Abend mit Lanko freuen. Und natürlich wird auch wieder ein Catering angeboten, dass entsprechend der in Covid-19-Schutzmaßnahmen angepasst sein wird.

Ein Hinweis zum Schluss: Der Gottesdienst, der am Sonntag, 29. August um 9.30 Uhr in der Christuskirche stattfinden sollte, wird wegen des Konzerts in die evangelische Schlosskirche nach Diersfordt verlegt.